Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi Tuba Demirel, muhalif belediyelere yönelik operasyonlarla adeta özdeşleşen bir kişinin Adalet Bakanı olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tuba Demirel, yaptığı basın açıklamasında; “Yargı, toplumun bir kesimini bastırmanın değil, adaleti sağlamanın makamıdır” dedi.

Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilcisi Tuba Demirel’in açıklaması şu şekilde:

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, ülkemizde yargı süreçlerine ve devlet yönetimine ilişkin büyüyen adalet krizini kaygıyla izliyoruz. Toplumun geniş kesimlerinde, hukukun eşit uygulanmadığı; siyasal tercihlere göre farklı işlediği yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur.

Belediyelere ve muhaliflere yönelik davalarda yürütülen süreçler nedeniyle uzun süredir bu dosyaların siyasal nitelik taşıdığı uyarısını yapıyoruz. Bu süreçlerde görev alan isimlerin daha sonra üst makamlara getirilmesi, kamuoyunda “bu yaklaşımın takdir edildiği” yönündeki değerlendirmeleri daha da güçlendirmiştir.

Savcı Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine atanması da toplumda süren tartışmalardan bağımsız değildir. Yargıya duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerekirken, bu atamanın mevcut kuşkuları artırdığı açıkça görülmektedir. Bu durum, hukuk konusunda hassasiyet taşıyan bir kesimi karşısına almak anlamına gelmektedir.

Muhalif belediyelere yönelik operasyonlarla adeta özdeşleşen, bir kişinin Adalet Bakanı olarak atanması kabul edilemez.”

“LAİK CUMHURİYETİ SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak talebimiz nettir:

Kamu gücü, siyasal rekabetin aracı değil; yurttaş haklarının güvencesi olmalıdır. Yargı, toplumun bir kesimini bastırmanın değil, adaleti sağlamanın makamıdır.

Emeğin örgütlü gücü olarak hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını ve laik cumhuriyeti savunmayı sürdüreceğiz.”

Muhabir: SELDA FINDIK