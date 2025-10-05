Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2026-2028 yıllarını kapsayacak Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planının taslağını görüşmek üzere geniş katılımlı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Atiye Kayalar başkanlığında yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve Hitit Üniversitesi yetkilileri de toplantıya katılarak katkı sundu.

Görüşmelerde, taslak eylem planının Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım ile Çevre ve İklim Değişikliği başlıkları çerçevesinde ele alınan politika eksenleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, strateji ve faaliyet önerileri ile planın daha kapsayıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına yönelik fikirlerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca kadınların ekonomik ve sosyal hayatta etkin rol alması, hak ve fırsatlardan tam ve eşit şekilde yararlanması ve karar alma mekanizmalarındaki temsillerinin artırılması için atılması gereken adımlar detaylı biçimde değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, toplantı sonunda alınan görüş ve önerilerin, 2026-2028 Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planına yansıtılarak nihai plana temel oluşturacağını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi