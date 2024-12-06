Çorumlu kadın muhtarlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanınmasının 90. yıldönümü nedeniyle İl Genel Meclisi’nin konuğu oldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında Aralık ayı beşinci oturumunu toplayan İl Genel Meclisi’nde AK Parti’den Meryem Demir, CHP’den de Atiye Yaşar, Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının önemine değinen birer konuşma yaptılar.

Daha sonra kadın muhtarlar da kısa birer selamlama konuşması yaparak, Türk kadınına bu hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnettarlıklarını dile getirdiler.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanındığını belirterek, “5 Aralık 1934 Kadın Hakları Günü vesilesiyle ilimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde muhtar olarak seçilen kadın muhtarlarımızı İl Genel Meclisimizde ağırladık” dedi.

Editör: Haber Merkezi