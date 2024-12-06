Anne ve baba arasındaki kan uyuşmazlığı, gebelik sırasında bebeğin sağlığını tehdit eden ciddi sorunlara yol açabiliyor. En önemli sorunlardan biri, annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kan hücrelerine karşı antikor üretmesi, bu da bebeğin kansızlık (anemi) yaşamasına ve kalp yetmezliği, sıvı birikimi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

ERKEN MÜDAHALE İLE BAŞARIYA ULAŞILDI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği'ne başvuran 23 haftalık gebe bir anne adayının ultrason incelemelerinde, bebeğin kalbinde büyüme ve karnında sıvı birikimi (asit) tespit edildi. Bu bulgular, bebeğin ciddi derecede kansızlık yaşadığını gösteriyordu. Yapılan detaylı tetkikler, kan uyuşmazlığı nedeniyle annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kan hücrelerini yok ettiğini doğruladı. Durumu hızla kötüleşen bebeği hayatta tutabilmek için hemen harekete geçildi.

ANNE KARNINDA KAN NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bebeğin hayatta kalabilmesi için tek tedavi seçeneği olarak, anne karnında kan nakli (intrauterin transfüzyon) yapılması gerekti. Bebeğe uygun kan hazırlanarak yapılan detaylı planlama sonucunda, ultrason eşliğinde bir iğne ile annenin karnından girildi ve bebeğin göbek kordonuna ulaşarak kan nakli gerçekleştirildi. Bu işlem, bebeğin sağlığını kademeli olarak iyileştirmek amacıyla üç kez tekrarlandı. Her transfüzyon sonrası bebek yakından takip edilerek, kansızlık sorunu başarıyla kontrol altına alındı.

“BEBEĞİN SAĞLIKLA DOĞUMU İYİ”

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, tedavi sürecinin büyük bir başarıya dönüştüğünü belirterek, “Kan transfüzyonu, fetüsün hayatta kalabilmesi ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için büyük bir önem taşıyan bir müdahaledir. Ekibimize, başta Dr. Gökalp Şenol’a, Yenidoğan Yoğun Bakım Ekibimize ve çocuk doktorlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BEBEĞİN DOĞUMU 34. HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Perinatoloji uzmanı Dr. Gökalp Şenol ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ekibi'nin titiz takibi sayesinde bebek, doğum sonrası süreci sorunsuz atlattı ve bugün 4 aylık sağlıklı bir şekilde büyüyor.

Editör: HABER MERKEZİ