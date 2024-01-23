Kısa adı KADMUDER olan Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği, “ÇORUM HABER’e Abonelik Kampanyası”na katkıda bulunacak.

KADMUDER Kurucu Başkanı Funda Aykaç, Başkan Yardımcısı Gönül Keşkekçi, Denetim Kurulu Başkanı Nazmiye Bağ ve Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Cancanoğlu, dün gazetemizi ziyaret ederek, başından beri etkinliklerine desteğimizden dolayı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a teşekkür ettiler.

Başkan Funda Aykaç, objektif habercilik hizmeti veren, Çorum’un denge unsuru ÇORUM HABER’i desteklemeyi görev saydıklarını da söyledi.