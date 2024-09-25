Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER) çatısı altında örgütlenen kadın muhasebeciler, 30. toplantılarını Maya Cafe-Restaurant’da gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Funda Aykaç’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, eğitimci Mustafa İlbaş, “Ailenin Eğitimdeki Rolü ve Çocuk Gelişimi” konulu bir sunum ve söyleşi yaptı.

Mustafa İlbaş, ilkokuldan üniversiteye kadar uzanan süreçte ailelerin çocuklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği üzerinde durarak, aile davranışlarının çocukların gelişiminde oynadığı kritik rolü vurguladı. Sunumunda, çocukların davranış şekillerine göre ailelerin nasıl yaklaşım sergilemesi gerektiğine dair önemli ipuçları ve öneriler sunan İlbaş, doğru tutumların çocukların eğitim hayatındaki başarılarını ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.