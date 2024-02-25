Dernek Başkanı Funda Aykaç’ın açış konuşmasından sonra, KNT Kağıt temsilcileri tarafından beyaz kağıt dönüşümüne ilişkin bilgiler verildi.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Durak ise, normal gelişim gösteren, özel gereksinimli ve korunmaya muhtaç 0-18 yaş arası çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve etkili iletişim stratejileri üzerine bilgiler paylaştı ve ayrıca çalışan annelerin çocukları ile nasıl sağlıklı ve güvenilir iletişim kurabileceklerini anlattı.