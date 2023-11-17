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Kısa adı KADMUDER olan Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği Kurucu Başkanı Funda Aykaç’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, derneğin, Çorum’un en istikrarlı STK’sı olduğuna vurgu yapılarak, her ay eğitimlerin düzenli olarak sürdürüleceği, daha başarılı etkinlikler için gelişme ve büyüme yolunda çabaların daha da artırılacağı ifade edildi.

Bu arada, 22. toplantıda “Yatırım ve Araçları” konusunda verdiği bilgilerden sonra, Hitit Üniversitesi Finans Uzmanı Doç.Dr. Öznur Sakınç’a, KADMUDER’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdildi.