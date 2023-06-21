Kadın muhasebecilerın 17.toplantısı 55 firmadan 68 muhasebe yöneticisinin katılımı ile Lila’da gerçekleştirildi. ile Lila’da gerçekleştirdi. Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’nı Dr. Öğr.Üyesi Öznur Sakınç, yazmanlıkları ise Esra Özkayıt ile Gözde Topcu yaptı.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na Gönül Keşkekci, Kıymet Tatar, Seda Akyüz, Melike Kıroğlu Çütcü, Özge Güler, Arzu Cancanoğlu, Semra Bülbül, Zeynep Şiranlıoğlu ve Şehnaz Erol seçildi. Nazmiye Bağ başkanlığındaki Denetim Kurulu’nda ise Melisa Okumuş, Tuğçe Güven, Bahar Toy, Aydın Yılmaz ve Zeynep Kırış görev aldı.

Ganik Şekerleme’nin sponsor olduğu toplantıda, Muhasebe Müdürü Semra Sümbül, İskilipli Şekerci Hacı Ali’nin kurucusu olduğu firmanın 1953 yılından beri faaliyetine devam ettiğini, Türkiye’nin yanı sıra 30 ülkede daha sofraları tatlandırarak Çorum’un gururu olduğunu vurguladı.