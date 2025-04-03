Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Başermak Makine (Robinson Co.) iş birliğiyle, kadın kaynak operatörleri yetiştirildi.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi'nin saha ziyaretleri doğrultusunda oluşturulan bu eğitim programı, sanayide en yaygın kullanılan kaynak tekniklerine odaklandı. Gaz altı (MIG/MAG), TIG ve lazer kaynağı gibi yöntemler üzerine kurulan eğitim içeriği, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirecek şekilde tasarlandı. Katılımcı belirleme süreci ise, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Çorum Belediyesi'nin yararlanıcısı olduğu “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik Projesi” ile kurulan Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) aracılığıyla yürütüldü. İş arayan kadınlar, ÇOKİŞ üzerinden belirlenerek programa dâhil edildi.

Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çiçek tarafından verilen eğitimler, Başermak Makine'nin eğitim salonlarında ve üretim sahasında uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, firmanın gerçek iş parçaları üzerinde kaynak uygulamaları yaparak sektöre hazır hale geldi. Toplam 80 saat süren eğitim programını başarıyla tamamlayan 9 kadın kursiyerin tamamı Başermak Makine'de istihdam edildi.

YEREL KALKINMADA KADIN ELİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen "Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı" teması çerçevesinde şekillenen bu çalışmalar, Çorum'da hem kaynaklı imalat hem de talaşlı imalat sektörlerinde kadınların varlığını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar içeriyor. OKA'nın Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı kapsamında daha önce Çorum OSB'de faaliyet gösteren Cazgır A.Ş. iş birliğinde kadın kaynak ustaları yetiştirildi. Ardından, Yağmaksan A.Ş.'de gerçekleştirilen programla kadın CNC operatörleri istihdama kazandırıldı. Bu program ile kaynakçılık alanındaki eğitimler daha da yaygınlaştırılarak yeni istihdam imkanları oluşturuldu. Kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını destekleyen bu tür uygulamalar, bölge illerinde de yaygınlaştırılıyor. Orta Karadeniz sanayiinde kadın istihdamında yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu çalışmalar, yerel kalkınmaya da güçlü bir katkı sağlıyor.

Editör: İHA AJANS