Ahlatcı, hızlı tren inşasında görev alan Çelikler Holding İcra Kurulu Üyesi Hakan Tutuş ve Çelikler Holding İdari İşler Genel Müdürü Adem Çetin ile bir araya gelerek, devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Çorum’daki şantiye kurulum alanlarının istişare edildiğini belirterek, bu dev yatırımın şehrin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Ahlatcı, hızlı tren yatırımı ile Çorum’un ulaşım altyapısının modernize edilmesinin, şehri daha da kalkındıracağını ifade etti.

Çorum’un güçlü adımlarla geleceğe doğru ilerlediğini belirten Ahlatcı, yatırımların şehrin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Editör: SELDA FINDIK