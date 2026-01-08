İl Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla düzenlenen eğitim programında, kırsal üretimde verimliliğin artırılması ve kaliteli üretimin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Eğitim kapsamında, süt sağımında hijyen ve doğru uygulamalar, buzağı bakım ve besleme esasları, peynir yapımı ile meyve ve sebzelerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ele alındı. Teknik personel tarafından uygulamalı örneklerle desteklenen eğitimde, kadın çiftçilerin günlük üretimde karşılaştıkları sorunlara yönelik pratik bilgiler paylaşıldı.

Program boyunca katılımcıların soruları yanıtlanarak, hayvan ve ürün sağlığının korunmasına yönelik önemli noktalara dikkat çekildi. Kadın çiftçilerin eğitime gösterdiği ilgi ve aktif katılım, programın verimliliğini artırdı.

Muhabir: SELDA FINDIK