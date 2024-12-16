Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın çiftçilere yönelik hububat hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele eğitimi düzenledi. Merkez köylerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, çiftçilere tarımsal üretimde verimliliği artırmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Eğitimler, hububat hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele ederek ürün kayıplarını en aza indirmeyi ve sağlıklı bir üretim yapmayı hedefliyor. Bu tür eğitimlerin, çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak, daha verimli tarım yöntemlerine yönlendirilmesi amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Editör: SELDA FINDIK