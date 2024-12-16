Yaşanan olayın basın özgürlüğüne doğrudan bir tehdit olduğunu vurgulayan Odabaş, sorumluların bir an önce hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Hacı Odabaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ‘Çorum Buluşması’ kapsamında düzenlenen toplantıyı takip eden meslektaşlarımızın, sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun gözü kulağı olan gazetecilere yönelik böylesi bir muamele, asla kabul edilemez. Davetli oldukları bir programda meslektaşlarımızın bu şekilde hedef alınması, basın özgürlüğü açısından kaygı verici bir durumdur.”

Odabaş, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görev yaptığını ve bu görev esnasında karşılaştıkları şiddet olaylarının asla normalleştirilemeyeceğini belirtti.

Odabaş, “Basın mensuplarının sahada özgürce çalışması, demokrasinin sağlıklı işleyişinin temel taşlarından biridir. Bu tür saldırılar yalnızca gazetecilere değil, halkın doğru haber alma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Korumaların gerçekleştirdiği bu çirkin saldırıda mağdur olan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Olayda mağdur olan gazeteciler Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Erkan Karaca, Halil Can Özeker ve Engin Erenler’e geçmiş olsun dileklerini ileten Odabaş, saldırının faillerinin ve sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Odabaş, ayrıca, siyasi partilere ve yetkililere çağrıda bulunarak gazetecilere yönelik bu tür saldırıların tekrarlanmaması adına gereken önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Hacı Odabaş, tüm basın camiasını dayanışmaya davet ederek, gazetecilere yönelik tehdit ve şiddet olaylarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ