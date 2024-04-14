Ahlatcı Çorum FK’nın Altay’ı deplasmanda 3-1 yendiği maç Çorum’da toplu olarak Kadeş Barış Meydanı’nda izlendi.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Çorum Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan maçı izlerken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da karşılaşmayı taraftarlarla birlikte seyretti. Gollerde taraftarlarla sevinen Belediye Başkanı Aşgın, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Tebrikler takım, tebrikler Ahlatcı Çorum FK” ifadelerini kullandı.