İskilip Belediyesi, kaderine terk edilen spor salonunda yaptığı tadilat çalışmalarının ardından uzun bir aradan sonra salonun kapılarını üniversite öğrencilerine açtı. Salonun kapılarının tekrar açılmasının ardından BESYO, POMEM ve PMYO hazırlık kurslarını bu salonda yapan öğrenciler girdikleri parkur sınavlarını başarıyla tamamladılar. Çürümeye yüz tutmuş spor salonunda hazırlanan öğrencilerden Mürsel Aslan BESYO, Taha Çakmak BESYO, Halime Polat BESYO, Mustafa Karabuğa BESYO, Enes Üstün PMYO, Büşranur Özmez BESYO, Kerim Uysal BESYO ve Melike Közgün BESYO’yu kazandılar.

Salonun yeniden kazandırılması ve öğrencilerin salonda çalışması noktasında büyük emek veren antrenörlerden Adem Uysal, İskilip’in salon sporlarında da yeniden atağa kalması gerektiğini ve bunun için İskilip Belediyesi’nin kendilerine ciddi anlamda destek verdiğini belirtti.