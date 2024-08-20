Sungurlu'nun köklü ailelerinden Hamza Şahin'in oğlu olan Kaan Şahin, futbola 2016'da Artvin Kurupelit'te başlarken, 2021'de Ahlatcı Çorum FK'ya transfer oldu. Geçen yıl Çorum Gençlerbirliği'nden Samsun Atakum Belediye'ye geçen Kaan Şahin, yeni sezon için Ankaragücü'nün altyapısına transfer oldu.

Esas mevki 10 numara olan ve farklı pozisyonlarda da oynayabilen Kaan Şahin, transfer süre cindeki katkılarından dolayı Ankaragücü Güreş Güreş Takımının Çorumlu teknik direktörü Fevzi Çakmak'a teşekkür ederken, hedefinin A takıma yükselmek olduğunu söyledi.

Editör: Haber Merkezi