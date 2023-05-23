Sürücüsü öğrenilemeyen 19 AT 309 plakalı jeep, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Suriye uyruklu Nacah Zübar Abid L.(68)'in kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete arkadan çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ikiye bölünen elektrikli motosikletin sürücüsü ile Leyali Nacah Zübar L.(3) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan jeep Kale Mahallesi Milönü 2. Çıkmaz Sokak'ta terkedilmiş halde bulundu.