Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Tayvan’da dün meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, bu kez Japonya'da deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, yerel saatle 12.16’da merkez üssü Fukuşima eyaleti açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Fukuşima’nın yanı sıra Iwate, Miyagi, Aomori ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen depremin 40 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sarsıntı sonrasında tsunami riskinin ise oluşmadığı ifade edildi. Depremin etkisiyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tohoku Hızlı Tren Hattı seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı. Bölgedeki nükleer santrallerin işleyişinde ise anormalliğe rastlanmadı.

Editör: İHA AJANS