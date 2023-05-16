Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca İçişleri Bakanlığı’nın “Bu Yolda Sana Güveniyorum” kampanyası çerçevesinde, öğrencilere trafik güvenliği eğitimleri, sürücü, yaya ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

Hafta boyunca daha önceden jandarma sorumluluk bölgesinde yaralanmalı trafik kazasına karışan sürücü ve yolcular ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilirken, tekrar üzücü kazaların meydana gelmemesi için trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.