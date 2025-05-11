Bilinen televizyonlarla yerel televizyonlardan aynı oranda kira alınmasını eleştiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bu enflasyonlu ortamda birçok gazete ve televizyon ayakta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle de yerel televizyonlar uydu kiralarını dahi ödeyemiyorlar. Reklamla ayakta durmaya çalışıyorlar, o da olmuyor, personel çıkartıyorlar, o da olmuyor ve nihayetinde Çorum’da da olduğu gibi birçok kanal kapanıyor. TÜRKSAT'ın uydu kiralarıyla ilgili bir aksiyon yapması, özellikle yerel kanalları desteklemesi şart” dedi.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, uydu kiralarının yüksekliğinin televizyonların kapanmasına, gazeteci ve televizyoncuların sosyal medya araçlarına yönelmesine neden olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

YERELE DE GENELE DE AYNI ÜCRET UYGULANIYOR

“Türkiye genelinde kapanan kanallarımız çok fazla. Uydu kiralarının yüksekliği diğer taraftan televizyoncuların sosyal medya mecralarına yönlenmesinin önünü açtı. Birçok televizyoncu ve gazeteci sosyal medya platformları üzerinden kendi televizyonlarını kurdu ve yayın yapıyor. Halkı bilgilendiriyorlar belki ama ne yazık ki istihdam sağlanmıyor. İletişim fakültelerinde her yıl mezun veriyoruz ama gençlerimiz işsiz kalıyor. Bu anlamda TÜRKSAT'ın uydu kiralarıyla ilgili bir aksiyon yapması, özellikle yerel kanalları desteklemesi şart. Uydu kiralama ve kullanım gelirleriniz 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 53 artarak 1 milyar 640 milyona çıkmış. Anladığım kadarıyla uydu kiralarında indirim değil, zam olmuş. Yerel televizyon sahipleri dolar üzerinden olan uydu kiralarını ödemekte gerçekten çok zorlanıyor. Baktığınız zaman, isim yapmış bilinen televizyonlardan da, yerel televizyonlardan da aynı ücreti alıyorsunuz. Oysa bilindik televizyon kanallarının reklam kapasitesi çok yüksek. Yereldeki kanallar ise sadece şehirdeki esnaflardan, halktan aldığı reklamlarla ayakta durmaya çalışıyor. O nedenle, TÜRKSAT olarak özellikle yerel televizyon kanallarına uydu kiralarını tekrardan düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Ödeyebilecekleri bir seviyeye çekecek misiniz? TÜRKSAT'ın böyle bir çalışması var mı, merak ediyoruz.”

İNDİRİME YÖNELİK ÇALIŞMA VAR MI?

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, uydu kiralarının yüksekliğini eleştirdiği konuşmasının ardından TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’a şu soruları yöneltti:

“Son beş yılda uydudan düşen televizyon sayısı kaç oldu? Yine, son beş yılda yerelden uyduya çıkan televizyon sayısı nedir?

Uydu kiralarının yüksekliği nedeniyle son beş yılda daha düşük formatta yayın yapmaya geçiş yapan kanal sayısı kaçtır?

Günümüz itibarıyla uydudan yayın yapmak için televizyonlardan alınan ücret nedir? 2024 yılına göre yüzde kaç artış olmuştur?

Ücretlerde indirime gidilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mı?”

Editör: HABER MERKEZİ