Konu ile ilgili yapılan açıklamada çocuk ve gençliğin korunmasına yönelik okul çevrelerin denetim uygulamasının ekiplerin katılımı ile gerçekleştirildiği bildirildi. 
Okul çağındaki çocuk ve gençleri çeşitli suçlardan korumak, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamanın önem arzettiği belirtilen aç ıklamada Jandarma’nın bu kapsamda üzerine düşen görevleri aralıksız yerine getirdiği de vurgulandı.

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Çocukların okul heyecanına ortak olunduğunun ifade edildiği açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 89 ilk, orta ve lisede gün boyunca devriyeler görevlendirilerek denetimler yapılmış, servis araçlarının uygunlukları kontrol edilmiş, çocuklara başarılar dileyerek çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Önümüzdeki dönemde bütün okullarımızda benzer denetim ve ziyaretlere devam edilecek olup, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmesini dileriz” denildi.

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Editör: Haber Merkezi