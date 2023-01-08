Ziyaretler kapsamında ilimiz Oğuzlar ilçesinin Kayı ve Cevizli köyleri ile Uğurludağ’ın Kırköy ve Eskiçeltek köylerinde bulunan okullarda çocuklara kişisel güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılarak karşılıklı sohbet edildi. Ayrıca öğrenciler iz takip köpeği ile yapılan gösteriyi ilgi ile izlediler.

Öğrencilere “Tim Jandarma Çizgi Filmi” izletilmiş ayrıca “Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı” dağıtımı yapılarak kurumun tanıtımı yapılırken, ekiplerce öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

