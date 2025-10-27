İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılara yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette jandarma personeli, huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenerek onların hayat tecrübelerini dinledi. Ayrıca ziyarette huzurevi sakini yaşlılara karanfil takdim edilerek, kendilerine duyulan saygı ve sevgi ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı personelinin içten ilgisi ve samimi tavırları, yaşlılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yapılan ziyaretin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren büyükler personele teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, huzurevi personeli tarafından İl Jandarma Komutanlığı mensuplarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edilerek, bu tür etkinliklerin yaşlı bireylerin moral ve motivasyonuna önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi