Osmancık’ta eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, sosyal etkinlikler kapsamında Çorum’a düzenlenen kültürel geziye katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ilk olarak dolayısıyla At Çiftliği ve Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Öğrenciler burada hayvanların bakımı, beslenmesi ve korunması hakkında bilgi alırken, çeşitli hayvanlarla yakından vakit geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Gezi programının bir diğer durağı ise Çorum Şehitliği oldu. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde şehitlikte dua ederek, vatan için canlarını feda eden kahramanları andı. Bu ziyaretin, öğrencilerde milli ve manevi duyguların pekişmesine katkı sağladığı belirtildi.

Günün devamında öğrenciler, Çoruminia ve Millet Bahçesi’ni gezerek şehrin simge yapılarını minyatür ölçekte görme fırsatı buldu. Çoruminia’da yer alan kültürel mirasların minyatür modelleri, öğrencilerde büyük ilgi uyandırdı.

Gezi boyunca öğrencilere öğretmenler Erkan Danışkan, Yaşar Sefa Tekin, Yelda Kılıçarslan, Betül Şahin ve Erdem Eliçora eşlik etti.

Okul Müdürü Şener Demir, yapılan etkinliklerin eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sosyal etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin çok yönlü bir gelişim göstermesini istiyor ve her fırsatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Gezilerimiz ve etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Çorum gezimize katılım sağlayan öğrencilerimize ve özverilerini esirgemeyen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi