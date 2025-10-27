Çorum'un “pirinç ambarı” olarak bilinen Osmancık ve İskilip ilçelerindeki çeltik tarlaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından baştan sona denetlendi. TAKE Projesi kapsamında yapılan saha incelemelerinde, hasat öncesi verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi, üreticilerin sorunları dinlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) yetkilileri ile birlikte TAKE Projesi kapsamında İskilip ve Osmancık ilçelerinde çeltik üretim alanlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, çeltik üretiminde verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik saha incelemeleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çiftçilere tahsis edilen çeltik ekiliş alanları detaylı biçimde incelendi. Yetkililer, hasat dönemine ilişkin gözlemler, verim durumu değerlendirmeleri ve üretim süreci analizleri yaparak üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Saha çalışmalarında, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri de yerinde değerlendirildi.

Denetim ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek çeltik yetiştiriciliğinde verim artırıcı uygulamalar, modern sulama teknikleri ve zararlı yönetimi konularında bilgi alışverişinde bulundu. Üreticilerin üretim sürecindeki ihtiyaçları, gelecek dönem planlamaları ve hasat sonrası ürün değerlendirmeleri de görüşüldü. Tarım teşkilatı temsilcileri, üreticilere teknik destek sağlamanın yanı sıra, proje kapsamında veri temelli üretim planlaması konusunda da bilgilendirme yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TAKE Projesi kapsamında yürüttüğümüz denetimler, çeltik üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, üreticilerimizle sahada birebir temas kurarak modern üretim yöntemlerinin yaygınlaşması ve sürdürülebilir tarım anlayışının güçlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.”

