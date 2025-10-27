Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi Kadın Kolları Toplantısı, Çorum İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Şahin Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

ADRB İl Bürosu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, TDV Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda; il genelinde sürdürülen hayri hizmetler değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte planlanan sosyal sorumluluk projeleri, eğitim çalışmaları ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

İl Müftüsü Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada kadın gönüllülerin vakıf hizmetlerindeki önemine dikkat çekerek, gösterilen samimi gayretlerden ötürü tüm katılımcılara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi