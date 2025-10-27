Çorum’da kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmesi için iki önemli kurum masaya oturdu. Kadınların mesleki becerilerini artırmak ve toplumsal statülerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi ve TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu, ortak projeler geliştirmek ve kurumlar arası iş birliğini pekiştirmek üzere bir araya geldi.

Gerçekleştirilen strateji ve işbirliği toplantısına, her iki kurumu temsilen üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Konukevi Kuruluş Müdürü Zeliha Kürkçü Uzun ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Uzun yer aldı. TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu'nu ise Başkan Zeynep Çenesiz Yarımca ve Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu temsil etti.

Toplantının ana gündem maddesini, kadınların güçlendirilmesine yönelik atılacak somut adımlar oluşturdu. Görüşmede özellikle şu konular üzerinde duruldu: “İl genelinde kadınlara yönelik mesleki kurs ve eğitim programlarının sayısının ve çeşitliliğinin artırılması. Kadınların iş gücüne katılımını teşvik edecek ve girişimcilik kapasitelerini güçlendirecek yeni projelerin hayata geçirilmesi. Toplumsal farkındalığı artıracak ortak sosyal sorumluluk kampanyalarının düzenlenmesi”

Ayrıca, kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesinin toplumsal kalkınmayı hızlandıracağı ve şiddet riskini azaltmada kilit rol oynadığı bir kez daha vurgulandı.

“DESTEĞE HAZIRIZ”

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, kadınların gelişiminin tüm toplumu olumlu etkileyeceğini belirterek, işbirliğine açık olduklarının altını çizdi.

Yarımca, yaptığı açıklamada, “Kadınların eğitim ve mesleki gelişimi, toplumun geneline olumlu yansıyacak önemli bir adımdır. Kurulumuz, bu hedef doğrultusunda her zaman destek vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda, iki kurum arasında verimli bir iş birliği zemini oluşturulduğu ve önümüzdeki dönemde ortak projelerle eğitim programlarının planlanması için harekete geçileceği kararlaştırıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ