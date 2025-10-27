29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Oğuzhan Cevizci ve Murat Kekilli konser verecek.

Çorum Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Rock Müziği'nin güçlü seslerinden Murat Kekilli ve Çorumlu sanatçı Oğuzhan cevizci konser verecek.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 102.yıldönümünde kapsamında Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen konser 28 Ekim Salı günü saat 19.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda başlayacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Cumhuriyet’in kuruluşunun 102.yıldönümü kutlamalarında gerçekleştirilecek konsere Çorum halkını davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi