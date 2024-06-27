Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk Çorum Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Dağlı tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Orgeneral Arif Çetin’i Çorum’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Dağlı, Orgeneral nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarılar diledi.



Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Çetin ve Vali Dağlı, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile sohbet eden Jandarma Genel Komutanı Çetin ve Vali Dağlı, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, tüm şehitler için dua ettiler.

Ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım hazır bulundu.