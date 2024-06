Chery Automobile Co., Ltd. şirketinin bölgemizde yeni bir fabrika açmayı planladığını, yeni fabrikanın Samsun’un Havza ilçesinde açılması için girişimlerde bulunulduğuna dair bilgi edindiklerini söyleyen Kılıç, “Eğer böyle bir fabrika kurulacaksa Çorum’a kurulsun” dedi.

Çorum’un büyümesi, gelişmesi, istihdam olanaklarının yaygınlaşması, yeni yatırımların gelmesinin ancak ve ancak büyük yatırımlar yapmakla mümkün olduğunun altını çizen İlhan Kılıç, işsizliğin, durgunluğun, küçülmenin bir an önce önüne geçmek için prestijli, markalı firmaların bu kente yatırım yapmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Chery Group’un yatırım için yer aradığına dikkati çeken İlhan Kılıç, Çorum’un tüm milletvekillerini, tüm siyasi partileri, Valiliği, Belediyeyi, Ticaret ve Sanayi Odası’nı, kurum, kuruluş ve STK’ları göreve davet ederek, otomotiv fabrikasının Çorum’da üretime başlaması için sinerji ve konsensüs oluşturulmasını, firmaya yer konusunda yardımcı olunmasını, daha fazla geç kalınmadan bir an önce gerekli görüşmelerin yapılmasını talep etti.

Çin'de bulunan küreselleşmiş bir otomobil markası olan Chery’in fabrikasının Çorum’da kurulması halinde binlerce gence istihdam sağlanacağının altını çizen ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, böylesine prestijli bir yatırımın başka yatırımlar için de kapı aralayacağını, demiryolu, havaalanı gibi beklenen yatırımların da gelmesinin hızlanacağını, bu yatırımın kentin büyümesine, gelişmesine zemin hazırlayacağını kaydetti.

Tüm Çorum’u birlikte hareket etmeye çağıran İlhan Kılıç, “gelin bu yatırımı kaçırmayalım. Gerekirse taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyalım. Çorum’un yeni yatırımlara ihtiyacı var. Valilik ve Belediye önderliğinde yapılacak bir çalışma ile böylesine dev bir yatırımı Çorum’a çekebiliriz” diye konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR