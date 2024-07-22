İzmir’de Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen Aşure etkinliğine; İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri, federasyona bağlı derneklerin başkanları ile çok sayıda Çorumlu da katıldı.

Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ve yönetiminin de katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin semah sunumu yoğun ilgiyle karşılandı.

Sevginin, muhabbetin, dayanışmanın, birlikteliğin ve barışın simgesi olan Aşure çorbasını dualar eşliğinde tüketen katılımcılar, Muharrem oruçlarının Hak katında kabulünü diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ