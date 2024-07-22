CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ile birlikte Çorum Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, tarımda yaşanan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tahtasız, Çorum ve ilçelerinde çok sayıda köyün doludan zarar gördüğünü ve bu nedenle verimin düştüğünü kaydederek, “Buğday para etmezken tohumluk fiyatları ciddi oranda artmıştır. Dolu ve rekolte düşüklüğü çiftçiyi olumsuz etkilemiş Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını nasıl ödeyeceği noktasında derin bir düşünceye sevk etmiştir.

Doludan zarar gören bütün köyler afet bölgesi ilan edilerek çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizleri silinerek yapılandırılmalıdır” dedi.

Dolu ve verim düşüklüğü nedeniyle Çorum ve ilçelerinde zararın büyük olduğunu kaydeden Ziraat Odası Başkanı Özdemir, bu nedenle ilgili makamlara dilekçe ile başvurduklarını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ