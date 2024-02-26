İYİ Parti adayı Ahmet Ertekin, parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

İYİ Parti heyeti, Çöplü Çarşısı ve Ayakkabıcılar Arastası’nda esnafı ziyaret ederek hem sorun ve talepleri dinledi, hem projelerini anlattı, hem de 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde destek istedi.



İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ile Belediye Meclis Üyesi kontenjan adayı Bekir Özsaçmacı, meclis üyesi adayları; Selahattin Ezer, Hakan Kaynar ile bazı partililer, Arasta’da saha çalışması yaptı.

Belediye Başkan Adayı Ertekin, belediye başkanlığına seçilmesi halinde trafik sorununun çözümüne öncelik vereceklerini söyleyerek, “trafik sorununu alt geçitler, yeni açılacak yollar ve raylı sistemle çözeceğiz. Yeni çevreyolu planlaması yapacağız” dedi.

Esnafın ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İYİ Partililer, “değişim” vurgusu yaparak, ekonomide güçlü, işsizliğin, yoksulluğun yaşanmadığı, kalkınmış, gelişmiş bir şehir için İYİ Parti kadrosuna seçimlerde destek talep etti.

(Haber Merkezi)