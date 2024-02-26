Büyükdivan Köyü Muhtarı Servet Aksoy ve Büyükdivan Köyü Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamber Gül tarafından organize edilen ceme ilgi ve katılım yüksek düzeyde oldu.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Dede Nuretin Aksoy’un önderliğinde, Zakir Mehmet Ali Bolat’ın deyişleri eşliğinde düzenlenen cemde 8 adet kurban kesildi. Kurban dualama ile başlayan programda aşık ve kanaat önderlerinin duaz-ı imamları, gülbengleri, deyişleri ve sohbetleri yer aldı.



Büyükdivan köyü Cemevinde bir araya gelen vatandaşlar, yol ve erkanın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulundu. Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Vakfı semah ekibinin de yer aldığı cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Köy Muhtarı Servet Aksoy, bu tür buluşmaların geleneksel olarak devam edeceğini bildirerek, cem ve lokma paylaşımına katkıda bulunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)