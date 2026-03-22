İYİ Parti’nin bayramlaşma programı, parti binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, ilçe başkanları, İl Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe ile İl ve Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra vatandaşların katıldığı bayramlaşma programında parti çalışmaları değerlendirildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekercioğlu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun önderliğinde Türkiye’yi aydınlık, güneşli günlere kavuşturma mücadelesinin devam ettiğini belirterek, İYİ’lerin iktidarının yakın olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Tekercioğlu, dünyada insanca yaşamın arzulandığı bir barışın hüküm sürmesini arzu ettiklerini ifade ederek, savaşların bir an önce sona ermesini, barış ve huzur ortamının sağlanmasını istedi. Tekercioğlu, Türkiye’nin de savaş ortamına çekilmek istendiğinin altını çizerek, son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Tekercioğlu, tüm partililerin ve Çorum halkının Ramazan Bayramını ve Nevruz Bayramını tebrik etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ