Çorum’da Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan büyüklerle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Çalgan, büyüklerin yalnızca saygı duyulan bireyler değil; aynı zamanda hayat tecrübeleriyle topluma yön veren önemli rehberler olduğunu ifade etti. Büyüklerin sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür sürmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaret boyunca yaşlılarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Vali Çalgan, büyüklerin toplumsal hafızanın en değerli taşıyıcıları olduğunu vurgulayarak, geçmiş ile gelecek arasındaki bağın korunmasındaki rollerine dikkat çekti.

Duaların ve iyi dileklerin paylaşıldığı buluşmada, bayramın birlik ve beraberlik ruhu en güzel şekilde yaşatıldı. Büyüklerin hayır dualarını alan Vali Çalgan, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK