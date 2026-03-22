Çorum’un Alaca İlçesi’nin Külah Köyü’nün önceki dönem muhtarlarından ve aynı zamanda önceki dönem CHP Alaca İlçe Başkanı Devrim İpekçi (53), hayatını kaybetti.

Eski muhtar Devrim İpekçi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Merhumun cenazesi bayramın ikinci günü öğle namazına müteakip Külah Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Duran Keçeci, Umut Eke, eski Çorum Milletvekili Av. Feridun Avyazoğlu, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları; Mustafa Eker, Ferhat Demirci, İl Disiplin Kurulu Üyesi Hikmet Çakmak, Mamak Belediye Başkan Başdanışmanı İsmail Gençkurt, önceki dönem Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, önceki dönem Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR