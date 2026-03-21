Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlediği bayramlaşma programı parti binasında gerçekleştirildi.

Baba ocağında hem bayramlaşan, hem de parti çalışmalarını değerlendiren CHP’liler, Ramazan Bayramı ile Nevruz Bayramını birlikte kutladı.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyeleri; Erkan Özbal, Onur Topkül, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, eski il başkanları ve eski merkez ilçe başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

“SEÇİM SANDIĞINI DERHAL

MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİN”

Bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı Dinçer Solmaz, bayramların dayanışma, birliktelik ve kaynaşma günleri olduğunun altını çizerek, Ramazan Bayramını dünya ülkelerinde devam eden savaşlar, CHP’li belediye başkanlarına yönelik saldırılar, tutuklamalar nedeniyle buruk kutladıklarını kaydetti.

Son yıllarda bayramları bayram tadında kutlayamadıklarının altını çizen Solmaz, seçim sandığının derhal ama derhal halkın önüne getirilmesini isteyerek, Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğini, CHP iktidarında, halkın iktidarında gerçek anlamda bayramların kutlanacağını söyledi.

İslam coğrafyasındaki zulmün, şiddetin, savaşların bir an önce sona ermesini isteyen Solmaz, “bayramları yüreğimiz yanarak kutlamak zorunda kalıyoruz. İçerde de durum çok farklı değil, benzen yangınlar içerde de yaşanıyor. Gerek ekonomik anlamda, üretim anlamında, gerekse demokrasi ve adalet anlamında birçok sıkıntıları ve hukuk dışı uygulamaları yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye başkanımız aylardır evlatlarından, evlerinden ayrı, hukuksuz bir şekilde tutsak edilmiş durumdadır.

“BU MİLLETE BU ZULMÜ YAŞATMAYA HAKKINIZ YOK”

Emekliye, işçiye, emekçiye reva görülen maaş ve ödemelerle çocuklarına harçlık dahi veremeyecek, bayram şekeri alamayacak duruma gelen vatandaşlarımız, ekonomik sorunlar nedeniyle bayram coşkusunu yaşayamamaktadır” ifadesini kullandı.

Adalet, hukuk ve ekonomi alanında yaşanan sorunların bayram coşkusunu gölgede bıraktığının altını çizen Solmaz, iktidara seslenerek, “bu millete bu zulmü yaşatmaya hakkınız yok. Kendinize, milletin ferasetine güveniyorsanız halkın önüne sandığı koyun.

Bizler halkımıza, kadrolarımıza, Genel Başkanımıza güveniyoruz. Türkiye’nin birinci partisi CHP, ilk seçimlerde iktidara gelecek ve ülkemizde adaleti, huzuru tesis edecektir” diye konuştu.

Milletvekili Mehmet Tahtasız da; tüm Çorumluların ve partililerin bayramını kutlayarak, “büyüklerin torunlarına harçlık verebildiği, ailelerin evlatlarına bayramlık alabildiği, kimsenin haksız ve hukuksuz yere özgürlüğünden mahrum bırakılmadığı, ailelerin geçim derdi yaşamadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, halkımızın sağlık, barış, bolluk ve bereket içinde nice bayramlara kavuşmasını diliyorum” dedi.