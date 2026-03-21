Çorum Merkez Atçalı köyünden, Almanya'da ikamet eden Yusuf Aygün (69) hayatını kaybetti.

Yüksel Aygün’ün eşi, Serap Vural, Serpil Kavlak ve Sevtap Kaçmaz'ın babaları, Çorumspor eski masörlerinden ve Milli Takım masörü Onur Kaçmaz'ın, Milönü esnafından Muki Elektronik Sahibi Muharrem Kavlak'ın ve mobilyacı esnafından Oktay Vural'ın kayın babaları, Lux Bayan Kuaförü Sahibi Barış Kavlak'ın dedesi, Muharrem Aygün’ün, eski sanayi kaborta ustalarından İstanbul Kaborta Sahibi Celal Başaran'ın ve Naile Yasakçı’nın kardeşi, Muharrem Yasakçı’nın kayınbiraderi olan Yusuf Aygün, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Merhumun cenazesi 22 Mart 2026 Pazar günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verilecek.

