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Genel Merkez temsilcisi Ayşe Sucu, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çorum’a geldi.

Ayşe Sucu, Çorum’da sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, muhtarları ve esnafı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Sucu, beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve oda yöneticileriyle bir süre sohbet eden Sucu, ardından burada düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları ile de görüşen Sucu, sorun ve talepleri yetkili ağızlardan dinledi.

Mahalle muhtarlarını da ziyaret eden Sucu, Çorum’un temel problemlerinin TBMM’ye taşınması ve çözüm üretilmesi noktasında ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını kaydetti.

ÇESOB binasındaki sohbet ve değerlendirme toplantısının ardından İYİ Parti İlçe Başkanları ve parti yöneticileriyle bir toplantı yapan Sucu, parti çalışmaları hakkında bilgi alarak önümüzdeki Mart ayında yapılması beklenen yerel seçim hazırlıklarını gözden geçirdi.



Sucu, İYİ Parti’nin tüm il ve ilçelerde kendi logosu ve kendi adıyla seçimlere gireceğini, yerel yönetimler için kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklayarak, partililerin hazırlıklı olmasını istedi.

Çorum’dan seçim startını veren Sucu, çalışmalarından dolayı İl Başkanı Erkan Yıldız ve yönetimine, ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Parti binasını da ziyaret eden Sucu, İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı ilçe başkaları ve partililerle sohbet etti.

İl Başkanı Erkan Yıldız, parti çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı Sucu’ya teşekkür etti.