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İstifanın ardından İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, bir süredir uyum içerisinde çalışamadıkları Merkez İlçe Yönetimini tüm asil ve yedekleriyle birlikte görevden aldı.

Yeni merkez ilçe başkanının ve yeni yönetimin ise önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

ODABAŞ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Merkez İlçe Yönetiminde şok gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Av. Orhan Odabaş, yurtdışına gidecek olması nedeniyle görevinden istifa etti.

Orhan Odabaş, istifa dilekçesinde; “27 Kasım 2022 tarihinde kongrede seçilerek yürüttüğüm İyi Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevimden 23 Eylül 2023 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. İşlerime daha fazla yoğunlaşmak için partideki görevimden istifa ediyorum. İyi Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevimde bana desteklerini esirgemeyen başta İl Başkanım Sn. Erkan Yıldız ve eski İl Başkanım Sn. Bekir Özsaçmacı olmak üzere İl ve Merkez İlçe yöneticilerimize şükranlarımı sunarım” ifadesini kullandı.

MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ

KOPMPE GÖREVDEN ALINDI

Orhan Odabaş’ın istifasının ardından İl Başkanı Erkan Yıldız, önümüzdeki Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlere daha güçlü girebilmek ve uyum içerisinde çalışabilecekleri bir yönetim uluşturmak amacıyla Merkez İlçenin tüm asil ve yedek üyelerinin istifasını istedi. Bunun üzerine 64 asil ve yedek üyeden 57 kişi, istifa dilekçesi verdi.

Görevlerinden istifa eden partililer, İl Başkanı Erkan Yıldız’ın yanında olduklarını, yeni oluşturulacak yönetimde görev almaya hazır olduklarını ifade ettiler.

İl Başkanı Erkan Yıldız ise bugüne kadar verdiği emek ve desteklerden dolayı Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş’a teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Yıldız, yeni merkez ilçe başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki hafta içi netleşeceğini, 2023 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir ekiple gireceklerini söyledi.