Başkent Üniversitesi’nde Sigorta ve Risk Yönetimi Bölümü mezunu olan ve Feridun Can Çilingir’in göreve başlama yazısı, İl Başkanı Erkan Yıldız ve Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş tarafından kendisine teslim edildi.

Türk milletini ve Çorum halkını güneşli günlere kavuşturmak amacıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önderliğinde siyasi mücadeleye katkı sunacaklarını, Millet İttifakı’nı iktidara taşımakta kararlı olduklarını bildiren Feridun Can Çilingir, “Tüm gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz” dedi.

İl Başkanı Yıldız ve Merkez İlçe Başkanı Odabaş, Çilingir’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)