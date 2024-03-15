İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ertekin, iftardan sonra da ziyaret ve çalışmalarını sürdürüyor. Tıp Bayramı nedeniyle Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret eden Ahmet Ertekin ve beraberindekiler, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak, görevlerinde kolaylıklar diledi.

İYİ Partililer, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ahmet Ertekin’i ziyaretleri sırasında belediye meclis üyesi adayları; Menekşe Fakı, Süleyman Arda Afat ve Hülya Erikli de eşlik etti.