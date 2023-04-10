Teslim edilen listelerde AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Hatay 2. sıradan, yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görülüyor. Listede dikkat çekici başka isimler de var.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Poyraz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, listenin hem Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hem de Millet İttifakı ve İYİ Parti için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Listelerimizde Genel Merkezimizin ve kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına hassasiyetle dikkat edildi." diyen Poyraz, nitelikli genç bir liste oluşturulduğunu, bu anlamda da çok büyük başarı sağlayacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozetleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.

Gökhan Zan da Hatay'dan 2. sıradan, Ünal Karaman ise Konya 1. sıradan aday oldu.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. sıradan aday gösterildi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara 2. Bölge 2. sıradan, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday oldu.

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