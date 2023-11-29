Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hüseyin Koca, İYİ Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısı ile hem aday adaylığını açıkladı, hem de seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.

İYİ Parti kurucu İl Başkanı ve Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, İl Sekreteri Daver Eker, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları üyeleri ile çok sayıda partilinin katıldığı basın açıklamasında “Dünyanın merkezi” olarak anılan Çorum’un etrafındaki tüm illerin havaalanı, demiryolu ile donatılmasına rağmen ilimizin devlet yatırımı olmayan, sağlık hizmetlerinde sınıfta kalmış, ihmal edilmiş, dışlanmış bir şehir olduğunu vurgulayan Hüseyin Koca, Çorum’a adam gibi hizmet etmek için bu yola çıktığını dile getirdi.

“Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek, memleketin bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken, diğer tarafta açlık, kıtlık, fakirlik hüküm sürüyor” diyerek sözlerine devam eden Koca, 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Çorum’a devlet tarafından kayda değer fabrika yapılmadığını, Çorum ve millet bu kadar zor durumda iken iktidarın tekrar seçim kazanacağını zannettiğini ve AKP’ye 1 Nisan şakası yapacaklarını söyledi.



Mecitözü Kuyucak Köyü’nde 1960 yılında doğduğunu, 1980 yılında öğretmenliğe başladığını ve çeşitli görevlerden sonra 2006 yılında bu kutsal meslekten emekliye ayrıldığını kaydeden Koca; “Bugün de İYİ Parti Çorum Belediye Başkanlığı aday adaylığımı açıklamak için buradayım. Amacım memleketimiz olan Çorum’a adam gibi hizmet etmektir. Dünyanın merkezi Çorum’un etrafı hava alanı, treni bulunan şehirler ile çevrilidir. 65 yıl önce kurulan Çorum çimento fabrikasının özelleşmesi, yıllar sonra kapanması yıkılması, şeker fabrikasının özelleşmesi ile Çorum’da devlet yatırımı kalmamıştır.

Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yozgat’a, Çorum Orman İşletmesi Müdürlüğü Amasya’ya bağlıdır. Hastanemizde randevu alamadığımız gibi çocuk hastanemiz yok. İlim Yayma kavşağı, ölüm yayma kavşağına dönmüştür. Hızlı tren, havaalanı, uzman acemi birliği, er - erbaş acemi birliği, çocuk hastanesi, çevre yolu gibi vaatleri bu seçimde de vaat ederek seçim kazanamayacaklardır. Memleketimizde işsizlik had safhaya ulaşmış durumdadır. Vatandaş şu kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünmeye başlamıştır.

22 yıldır ilimize kayda değer hiçbir faydalı çalışma yapılmadı. Yeter artık iyi belediyecilik halkımız tarafından benimsenerek bunlara inşallah 1 Nisan şakası yapacaktır. Çaresiz kalmış, zorda kalmış, evinde oturmuş ellerini havaya kaldırmış, yarabbim bizim sahibimiz yok mu diyenlere sahip çıkmak için yürüyeceğiz. Bugün teşkilat mensuplarımızla dava arkadaşlarımızla kutlu bir yürüyüşün başlangıcını yapıyoruz” dedi.