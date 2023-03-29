“O KUTLU GÜN GELDİĞİNDE KAZANAN TÜRKİYE OLACAK!’’

Konuşmasına 21 yıldır Ak Parti iktidarının sebep olduğu sorunlara vurgu yaparak başlayan Akşener, 45 gün sonra tarihi bir karar verileceğinin altını çizerek;

“Bu kararla beraber; ya millet iradesini, yeniden hakim kılacağız; ya da sarayın, büyüyen gölgesinde, kaybolacağız. Ya Cumhuriyetin yeni asrını, hep birlikte müjdeleyeceğiz; ya da ucube bir sistemin, ilelebet devamına, boyun eğeceğiz. Ez cümle; Ya güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin, ihtiraslarına teslim olacağız; ya da Bir büyük millet olarak, istibdatın karşısında,“Hürriyet!” diye haykıracağız. Hiç şüphem yok ki; 45 gün sonra milletimiz, en doğru kararı verecek.

Her tarihi dönemeçte olduğu gibi o büyük ferasetini, yine cümle aleme gösterecek.

Uğradığı tüm hakaretlerin, şahit olduğu tüm ahlaksızlıkların, hesabını soracak! Ve eminim ki o kutlu gün geldiğinde, kazanan Türkiye olacak!’’ dedi.

“BİR TARAFTA SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİNE GÖZ YUMANLAR VAR. DİĞER TARAFTA İSE; SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİNDEN TEKER TEKER HESAP SORACAK OLANLAR VAR!’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin geleceği için vadedilen seçeneklerin artık daha açık bir şekilde ortada durduğunu söyleyerek Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki büyük ayrıma şu sözlerle vurgu yaptı:

“Bir tarafta seçim kazanmak uğruna; kadınlara, şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var. Diğer tarafta ise kadınların, çocukların, gençlerin; hakkını, hukukunu, koruyup, iyileştirmek isteyenler var.

Bir tarafta; ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ demekten rahatsız, Atatürk’ümüze, Cumhuriyet değerlerimize de düpedüz gıcık olanlar var. Diğer tarafta ise; her 10 Kasım’da hüzünlenenler,

‘Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun’ diye and içenler var!

Bir tarafta; Başkent’in göbeğinde yaşanan alçak bir cinayete, Sinan Ateş’in katillerine göz yumanlar var. Diğer tarafta ise; Sinan Ateş’i unutmayacak, unutturmayacak ve katillerinden de teker teker, hesap soracak olanlar var!

Bir tarafta; gücünü, rant şebekelerinden, simsarlardan, mafyalardan alanlar var. Diğer tarafta ise gücünü, yalnızca ve yalnızca, milletin kutlu iradesinden alanlar var.

Ezcümle; bir tarafta düşman karşısında, birlikte kan döküp, kardeş olmuş bir büyük millete çok uluslu bir parçalanmışlık vadeden Genişletilmiş Cumhur İttifakı var.

Diğer tarafta ise Türkiye’nin, birliğini ve beraberliğini demokrasi ile taçlandırmayı vadeden Millet İttifakı var.’’

“MADEM TÜM KABİNE ÜYELERİ, VEKİL ADAYI OLMAYA, KARAR VERDİLER; İSTİFA ETSİNLER, ÖYLE ADAY OLSUNLAR!’’

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı gibi bakanların milletvekili olmasına ilişkin bu durumu kabul etmediklerini ifade eden Akşener;

“Şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle, seçime girip bir de buna, adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde, devletin kaynaklarını, diledikleri gibi kullanıp; sonra da buna, demokrasi mi diyecekler? Hayır! Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği, kabul etmiyoruz. Madem tüm kabine üyeleri, ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya, karar verdiler. O zaman buyursunlar; hodri meydan! İstifa etsinler, öyle aday olsunlar! Madem, milletin teveccühünü, kazanmaya adaylar. O zaman buyursunlar; üzerlerine atanan gömlekleri çıkarsınlar, öyle aday olsunlar! Madem, milletin iradesine teslim olmaya adaylar. O zaman buyursunlar, devletin zırhını çıkarsınlar, öyle aday olsunlar!’’ diye konuştu.

“KAYIP BAKAN NEMO’NUN NEDEN ORTALIKTA OLMADIĞINI BİLENİNİZ VAR MI?’’

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bakan Nebati’nin bir süredir ortalıkta görünmediğini ifade ederek; “Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, çiftçi, tarlasına, yaşlı gözlerle bakıyorken kayıp bakan Nemo’nun neden ortalıkta olmadığını, bileniniz var mı? Ben söyleyeyim. Çünkü şu sıralar, o koltuktan bir kalkarsa bir daha oturamayacağını, en iyi kendisi biliyor da ondan. Ama yanlış olmasın; kendisi bir tek sayın Erdoğan’ın, basın açıklamaları olunca aniden ortalıkla beliriveriyor. O da açıklama yapmak için değil kameralar önünde, spot yer kapabilmek için… Bu arkadaşlar artık, fotoğraf çekilirken bile, rant kovalıyor yani… Ama onu da, maalesef beceremiyorlar. Birbirlerini omuzlayıp, rezil oluyorlar. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin.’’ dedi.

“GİDERAYAK TARIM BAKANLIĞINIZDAKİ ZİRAAT MÜHENDİSİ KARDEŞLERİMİZİN DERDİNİ ÇÖZÜN!’’

Ak Parti iktidarının 4 buçuk yıldır yapmadığı çözümleri, şimdi yapmasına başlamasına ilişkin bunu bir seçim hamlesi olarak değerlendiren Akşener; “Bu vesileyle, buradan; Tarım Bakanlığında atama bekleyen, ziraat mühendislerimizi de gündeme getirmek istiyorum. Çiftçilerin dertlerini çözmek, belli ki sizi aşıyor. Nitekim onları, 15 mayıstan sonra, biz zaten çözeceğiz. Ama bari, giderayak, Tarım Bakanlığınızdaki ziraat mühendisi kardeşlerimizin, derdini çözün. Bari giderayak, bir faydanız olsun.’’ diyerek Tarım Bakanlığında atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara çağrıda bulundu.

“ASGARİ ÜCRETİN 8.506 LİRA OLDUĞU BİR ÜLKEDE, 7.500 LİRA EMEKLİ MAAŞI VERMEK EN HAFİF TABİRİYLE EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZA HAKARETTİR’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; emeklilere verileceği açıklanan 2.000 lira bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarının aylığının da en düşük 7.500 lira olarak belirlenmesine ilişkin; “Ancak 7.501 lira alan, bir emeklinin maaşında herhangi bir artış yaşanmayacak. Her ne kadar, sayın Erdoğan, bu artışların bir lütuf olduğunu düşünse de gerçekler maalesef öyle değil. Çünkü; asgari ücretin, 8.506 lira olduğu bir ülkede, 7.500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle emekli vatandaşlarımıza hakarettir.’’ diye konuştu.

“HİÇ KUSURA BAKMA. 5 YILDA YAPMADIĞINI, SON 6 AYA SIĞDIRMAYA ÇALIŞARAK BU HESAPTAN KAÇAMAZSIN.’’

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşan seçimleri hatırlatarak devam eden Akşener;

“Artık hesap vakti geldi, çattı, sayın Erdoğan! 14 Mayıs akşamı, milletimizin gür sesini, iliklerine kadar hissedeceksin. Görmezden geldiğin millet iradesini, dimdik karşında göreceksin. Neden olduğun, tüm çilelerin hesabını teker teker, sandıkta vereceksin. Hiç kusura bakma. 5 yılda yapmadığını, son 6 aya sığdırmaya çalışarak bu hesaptan kaçamazsın. Milletimizin, senin ve beceriksiz arkadaşların için tuttuğu kabarık defter, 14 Mayıs’ta açılacak! Milletimizin şaşmaz terazisi seni 14 Mayıs’ta tartacak! O sandık gelecek ve 14 Mayıs’ta, hak yerini bulacak! Hazır ol, artık çok az kaldı!’’ dedi.

“BOŞ ARAZİYE BETON DÖKÜP; ‘HASTANE TEMELİ ATIYORUZ.’ DİYE TÜRKİYE’YE YUTTURMAYA KALKTILAR.’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da boş araziye temel döküp, temeli olmayan hastanenin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

“Yıllarca, büyük büyük konuşup; ‘Ben, temel atma törenlerine katılmam. Ben biten işin, açılışını yaparım.” diyecek kadar, şişmiş bir egonun balon gibi öterek sönüşünün ibretlik vesikasından bahsediyorum. Bu fevkalade parlak, bir o kadar da, cüretkar arkadaşlarımız; boş araziye beton döküp, ‘Hastane temeli atıyoruz.’ diye Türkiye’ye yutturmaya kalktılar.’’ diyerek kelimelerin artık kifayetsiz kaldığını söyledi.

“KENDİNE GEL SAYIN ERDOĞAN!’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı konuşmasında; “Burası CHP’li demedik. Bunlar da vatandaşımız dedik.’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; “Kendine gel sayın Erdoğan! Kendine gel! Ağzından çıkanı kulağın duysun! Sen, 85 milyonun, tamamına karşı sorumlusun. 45 günün kalmış olsa da, sen hâlâ, bu ülkenin, Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun. Ayıptır, günahtır. Bir de, bu edepsizlikten sonra, çıkmışsın, devletin ne olduğuna dair, en ufak bir fikrin varmış gibi, bize, devlet ahkamı kesmeye kalkıyorsun… Sen önce git, bir aynaya bak Sayın Erdoğan! Sen bu ülkeyi, yönettiğini mi sanıyorsun? Ben sana söyleyeyim: sen ülke mülke yönetmiyorsun! Sen ihale yönetiyorsun. Sen rant yönetiyorsun. Sen algı yönetiyorsun. Ama sen, devlet yönetemiyorsun.’’ diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ NE SANA, NE UCUBE SİSTEMİNE, NE DE KADRO DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞTIĞIN BECERİKSİZ KABİLENE HİÇ AMA HİÇ MECBUR DEĞİLDİR!

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Burası kabile ülkesi değil.’’ Sözlerine ilişkin sert açıklamalarda bulunan Akşener;

“Günaydın! Biz sana zaten yıllardır, aynı şeyi söylüyoruz. Evet doğrudur. Bu devlet, elbette kabile devleti değildir. Ama mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti; senin kabile devleti standartlarına, mecbur da değildir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomide, hukukta, eğitimde, keyfiyet ve vasatlığa layık da değildir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti; rantçı dostlarının, kasasını dert ettiği kadar, milletinin kesesini dert etmeyenlere, mahkûm da değildir. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne sana, ne ucube sistemine, ne de, “kadro” diye yutturmaya çalıştığın beceriksiz kabilene hiç ama hiç mecbur değildir!’’ diye konuştu.

“11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN DE NASIL CANLA BAŞLA ÇALIŞTIĞINI, NASIL YARDIMA KOŞTUĞUNU, NASIL KUCAK AÇTIĞINI EN İYİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARIMIZ BİLİYOR.’’

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile Kahramanmaraş ve Hataylı depremzedelerle sıklıkla bir araya gelen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 büyükşehir belediye başkanının deprem bölgesinde yaptığı faaliyetleri görmezden gelmesini vurgulayarak;

“Sen, ‘belediyeler buralara gelmediler’ diye, kendini kandırıyorsun. Ama vatandaşlarımız, onlara; ‘Allah sizden razı olsun’ diyor. Sen, durmadan çamur atıyorsun; ama vatandaşlarımız, onlara; ‘Yüzümüz sizin sayenizde güldü.’ diyor. Sen, ‘bu belediyeler çalışmıyor’ diye, karalama yapıyorsun; ama vatandaşlarımız onlara; ‘Ak Partili belediyelerin yapmadığı güzelliği, siz yaptınız.’ diyor. Bak, bunları, ben söylemiyorum Sayın Erdoğan. Bunları bizzat, vatandaşlarımız söylüyor. Depremin olduğu ilk günden beri; 11 Büyükşehir Belediyemizin de nasıl canla başla çalıştığını, nasıl yardıma koştuğunu, nasıl kucak açtığını, en iyi, deprem bölgesindeki insanlarımız biliyor.’’ dedi.

“SANA SÖZ SAYIN ERDOĞAN!’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Mayıs’ı işaret ederek;

“Sandık geldiğinde, milletimizin kutlu iradesi, sizi o sandığa gömecek. Bundan kaçış yok ve milletimizin iradesi, 15 Mayıs’ta iktidara gelecek. Korkunun ecele faydası yok. Sana söz, Sayın Erdoğan! O güzel bahar gününde, biz iktidara geldiğimizde, sen utanacaksın. Attığın iftiralardan utanacaksın! Millete söylediğin yalanlardan utanacaksın! Ne kadar aciz, ne kadar beceriksiz olduğunu görecek ve aynadaki suretinden utanacaksın! Üstelik bir gün de değil, her gün utanacaksın! Sana söz, çok az kaldı!’’ dedi.

“HATAY’I DA, KAHRAMANMARAŞ’I DA, ADIYAMAN’I DA, MALATYA’YI DA AYAĞA KALDIRACAĞIZ. NURDAĞI’NI DA, HASSA’YI DA, KIRIKHAN’I DA YENİDEN KURACAĞIZ.’’

Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partilerle kapsamlı bir deprem raporu hazırladıklarını bir kez daha söyleyen Akşener;

“15 Mayıs sabahı, ilk işimiz; bu eylem planı ve raporlarda yer alan, somut adımları, hayata geçirmek olacak. Hiç şüpheniz olmasın ki; Hatay’ı da, Kahramanmaraş’ı da, Adıyaman’ı da, Malatya’yı da ayağa kaldıracağız. Nurdağı’nı da, Hassa’yı da, Kırıkhan’ı da yeniden kuracağız. Üstelik öyle, sahte temel atma törenleriyle değil. Hastanesiyle, insani sanayi bölgeleriyle, okullarıyla turizm merkezleriyle, parklarıyla, spor alanlarıyla bu şehirlerimizi, Türkiye’nin, yeni cazibe merkezleri hâline getireceğiz. 21 yıldır, rantçıların elinde, cehenneme çevrilen şehirlerimizi, cennet bahçelerine dönüştüreceğiz. Bu şehirlerimiz, tersine göçün de dinamoları olacak. Depremzedelerimiz, şehirlerine döndüklerinde sadece evlerine kavuşmayacak. Aynı zamanda; modern bir yaşama, kaliteli istihdama dünya standartlarında eğitim veren okullara ve turizm ile canlanan, cıvıl cıvıl sokaklara da kavuşacak. Ezcümle; biz milletimize, sadece dört duvardan ibaret evler, teslim etmeyeceğiz. İçinde huzurla yaşayacakları, pırlanta gibi şehirler teslim edeceğiz.’’ dedi.

“BU MÜCADELENİN GÜVENCESİ İYİ PARTİ OLACAK!’’

Önümüzdeki seçimin kişiler arası rekabetin seçimi olmadığını; bu seçimlerin tek adam rejimini savunanlarla Cumhuriyet değerlerini savunanların seçimi olduğunu ifade eden Akşener;

“14 Mayıs; hak yiyenlerle hakkın mücadelesini verenlerin seçimi olacak. 14 Mayıs hukuku çiğneyenlerle hukuk düzenini, inşa etmek isteyenlerin seçimi olacak. 14 Mayıs Türkiye düşmanları ile Türk Milleti’ni, hak ettiği Türkiye’ye kavuşturmayı hedefleyenlerin seçimi olacak. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu mücadelenin sancağını, İYİ Parti taşıyacak! Bu mücadelenin ateşini, İYİ Parti büyütecek! Bu mücadelenin güvencesi, İYİ Parti olacak! Bu mücadelenin kazananı da, tüm Türkiye olacak! Ferdi gayret yuvayı, toplu gayret, vatanı ayakta tutarmış… Biz de, milletimizin iradesinden aldığımız güçle; evelallah, vatanımızı ayakta tutacağız!’’ diye konuştu.

“PARTİMİZE GÖNÜL VEREN VE ÜYE OLARAK AİLEMİZE GÜÇ KATAN TÜM DAVA ARKADAŞLARIMI SANDIKLARA DAVET EDİYORUM.’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; vadettiği demokrasiyi, adaleti ve liyakati önce kendi partisinde başlattıklarını vurgulayarak, önümüzdeki seçimlerde partilerinin milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim gibi işleyecek temayül yoklaması sürecini başlattıklarını söyledi.

Bugüne kadar 3.379 vatandaşın milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu aldıklarını ve bu başvuruların yüzde 32’sinin kadınlardan, yüzde 21’inin de gençlerden olduğunu ifade eden Akşener, bunun bir gurur kaynağı olduğunu belirterek başvuran herkese teşekkür etti.

“1 ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğimiz, temayül yoklamamız için partimize gönül veren ve üye olarak ailemize güç katan, tüm dava arkadaşlarımı sandıklara davet ediyorum. Gelin, milletin meclisine, milletin iradesini, birlikte taşıyalım. Gelin, milletimizin, sesini duyuracak, milletimizin derdine, derman bulacak, milletimizin, hakkını savunacak vekillerimizi hep birlikte seçelim. Gelin, yanlışı doğrularla kötüyü iyilikle, korkuyu cesaretle, yokluğu zenginlikle, zorbalığı adaletle, haksızlığı hakkaniyetle, yalanları hakikatle yenmek için İYİ Parti’nin demokrasi şöleninde buluşalım!’’ diyen Akşener, tüm partililerini 1-2 Nisan tarihlerinde yapılacak olan milletvekili aday belirleme seçimlerine davet etti.

“EY VATAN! GÖZYAŞLARIN DİNSİN, YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ!’’

“Önce millet, önce memleket’’ diyerek yola çıktıklarını ve bugüne kadar da bu yoldan sapmadıklarını ifade eden Akşener, konuşmasını;

“Devletimizin, yıpranan değerleri, kurumlarımızın, kaybolan itibarı, milletimizin, tükenen hayalleri İYİ Parti’nin vizyonuyla, geri gelecek! Biz, çadırımızı göğe kurduk. İstikametimize, Güneş’i koyduk. Hedefimizi de, milletimizle bir tuttuk. Bizim için; vizyon da budur, misyon da budur, ülkü de budur! Bütün kalpleri yorsalar da, huzuru getireceğiz! Bütün çiçekleri yolsalar da, baharı getireceğiz! Bütün yolları kesseler de, aşıp geleceğiz. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz, Ey vatan! gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz!’’ sözleriyle tamamladı.