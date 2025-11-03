İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum İl Başkanlığı’nın 4. Olağan kongresinin 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 12.00’de Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde yapılacağını duyurdu.

Partililer ve vatandaşların davetli olduğu kongrede, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, tüm Çorum halkını birlik ve beraberlik içinde gerçekleşecek kongreye katılmaya davet etti.

İYİ Parti’nin ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirterek bazı ilçe başkanlarında değişiklikler yaşandığını da bildiren Yıldız, kongre sürecinin parti demokrasisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, “İYİ Parti ailesi olarak Çorum’da hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günde aramızda görmekten onur duyarız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi