Çorum FK’ya transferinin çok çabuk geliştiğini belirten Serdar Gürler, iyi ki Çorum’a gelmişim diyerek Çorum FK’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Transfer süreci içerisinde Çorum FK’nın hedefleri olan bir kulüp olmasının da büyük bir etkisi olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, “İyi ki de geldim. İyi ki de buradayım. Allah burayı nasip etti. Şuan benim açımdan her şey çok iyi gidiyor. Kampta çok iyi gidiyor. Sahaya dönmek 2 haftanın ardından benim için oldukça güzel oldu. Adaptasyon sorunu hiç çekmedim. Hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun bana hiç yabancılık çektirmediler. Hocamızın felsefesi bildiğimiz bir felsefe. Süper Lig’de çalışmış çok deneyimli bir hocamız var” dedi.

‘BİRLİKTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

Açıklamasının devamında Çorum’u şampiyon yapmak için gelmediğini ancak birlikte şampiyon olmak için geldiğini ifade eden Serdar Gürler, “Çorum FK’ya şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlamak istiyorum. Ama bu tek başına olmaz. İnşallah başkanımızla, yönetimimizle, şehrimizle ve takım arkadaşlarımızla birlikte bu mutlu sona birlikte ulaşırız. Şimdi zor bir deplasmana gidiyoruz. Bu zor deplasmandan alnının akıyla çıkacak iyi bir kadromuz var. Gideceğiz ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLERLE DAHA DA GÜÇLENDİK’

Serdar Gürler’in ardından TRT Spor mikrofonlarına Erkan Kaş da açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden tecrübeli futbolcu Erkan Kaş, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak adına takım halinde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Antalya kampının da oldukça verimli geçtiğini söyleyen Kaş, “Hocalarımız gerekli yüklemeyi yaparak bizi bu hedefe hazır hale getiriyor. Takımımız zaten isim isim bakılınca çok iyiydik. Şimdi yeni transferlerle daha iyi duruma geldik. Güçlü bir takımdık daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Sezon başında bu takım kurulurken başkanımız bize şampiyonluk istediğini söyledi. Bizde bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem başkanımızı, hem de taraftarımızı bu yolda mutlu sona ulaştırmayı düşünüyoruz.

Bu yollardan defalarca geçmiş bir hocamız var. Bizde hocamızın bize söylediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman istediklerimizi yapamasak da hocamızın direktifleri doğrultusunda çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.