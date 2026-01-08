Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında, 9 Ocak Cuma günü, Amed Sportif Faaliyetler’le karşılaşacak. Diyarbakır’da oynanacak maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını yaparken, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki rekabet merak konusu oldu.

8 MAÇTA

KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler bugüne kadar 5’i 2.Lig’de, 3’ü 1.Lig’de olmak üzere 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 3’er galibiyet alırken, 2 müsabaka berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 11 golüne Diyarbakır temsilcisi 10 golle cevap verdi.

DİYARBAKIR’DA

4 MAÇ, 2 GALİBİYET

İki takım 8 maçın 4’ünü Çorum’da, 4’ünü Diyarbakır’da oynarken, Diyarbakır’daki karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 yenilgi alan Arca Çorum FK hanesine 6 puan yazdırdı. Çorum ekibi, bu maçlarda attığı 6 gole karşılık 5 gol yedi.

RAKABET

2019-2020’DE

BAŞLADI

İki takım ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 15.haftada Diyarbakır’da oynanan ve rekabetteki ilk karşılaşmayı Amed 3-2 kazandı. Arca Çorum FK, Mert Ilıman’ın 8.dakikada kırmızı kart görmesi üzerine maçı 10 kişi ile tamamladı.

Sezonun 32.haftasında, Çorum’da oynanması gereken maç ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

İLK GALİBİYET

Arca Çorum FK ile Amed, 20201-2022 Sezonunda yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 10.haftada Çorum’da oynanan maç 2-2 biterken, 29.haftada Diyarbakır’da oynanan maçı 2-1 kazanan Arca Çorum FK rekabetteki ilk galibiyetini aldı.

2022-2023 Sezonunda yine 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan iki takım arasında 9.haftada Çorum’da oynanan maçı Amed 2-0 kazanırken, Diyarbakır’da oynanan 28. hafta maçını ise Arca Çorum FK 2-0 aldı.

SON MAÇI

ÇORUM FK

KAZANDI

İki takım son 2 sezondur da 1.Lig’de rakip oluyor. Geçen sezonun 16.haftasında Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Diyarbakır’daki 35.hafta karşılaşmasında 3 puanı 1-0’lık skorla Amed Sportif Faaliyetler aldı.

Bu sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 2-0 gibi net bir skorla kazandı.